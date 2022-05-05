За даними міністерства соціального захисту та праці Литви, до країни прибуло 28 тисяч українців працездатного віку, а з них понад 7,6 тисячі уже пішли на роботу.

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Тобто кожному третьому біженцю вдалося успішно працевлаштуватися. Крім цього, ще майже 9 тисяч громадян України зареєстровані у литовській Службі зайнятості, які продовжують шукати роботу.

Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 мільйони євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, які приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості,

– сказала міністерка Моніка Навіцкене.

На яку роботу йдуть українські біженці в Литві та яку зарплату отримують

Здебільшого громадян України беруть на такі вакансії, які потребують середньої кваліфікації. На висококваліфікованій роботі задіяний майже кожен десятий.

А оплата праці коливається від 600 до 2 000 євро. Середній показник по доходах українців у Литві – 900 євро.

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