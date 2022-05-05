По данным министерства социальной защиты и труда Литвы, в страну прибыло 28 тысяч украинцев трудоспособного возраста, а из них более 7,6 тысяч уже ушли на работу.

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То есть каждому третьему беженцу удалось успешно трудоустроиться. Кроме того, еще почти 9 тысяч граждан Украины зарегистрированы в литовской Службе занятости, которые продолжают искать работу.

Работающие украинцы уже заплатили нашей стране более 3 миллионов евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продолжить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости,

– сказала министр Моника Навицкене.

На какую работу идут украинские беженцы в Литве и какую зарплату получают

В основном граждан Украины берут на вакансии, требующие средней квалификации. На высококвалифицированной работе занят почти каждый десятый.

А оплата труда колеблется от 600 до 2000 евро. Средний показатель по доходам украинцев в Литве – 900 евро.