У польських Lidl зростуть зарплати: скільки зароблятимуть працівники мережі в 2023 році

Lidl Polska хоче підвищити зарплати своїм працівникам магазинів та складів. У наступному році компанія виділить на ці цілі понад 230 мільйонів злотих.

Так, з січня наступного року зростуть доходи працівників магазинів і складів мережі Lidl Polska. Крім цього, у компанії планують створити ще близько 1400 нових робочих місць.

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Підвищення у Lidl: на скільки зросте зарплата

Працівники магазинів Lidl у Польщі на початку своєї кар'єри зароблятимуть від 4200 до 5150 злотих брутто. Після двох років стажу вони можуть розраховувати на зарплату брутто до 5600 злотих.

Після підвищення зарплати працівники складів LIdl отримуватимуть від 4800 до 5250 злотих брутто. З досвідом дохід зросте до понад 6000 злотих брутто.

Крім цього, перед Різдвом кожен працівник Lidl Polska отримає додатково 1000 злотих (у вигляді купонів на покупку в додатку Lidl Plus).

Наразі команда Lidl налічує понад 27 тисяч працівників, які працюють у приблизно 12 000 магазинів в 31 країні. В Польщі налічується приблизно 850 супермаркетів мережі.