Так, с января будущего года возрастут доходы работников магазинов и складов сети Lidl Polska. Кроме того, в компании планируют создать еще около 1400 новых рабочих мест.

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Повышение в Lidl: на сколько вырастет зарплата

Работники магазинов Lidl в Польше в начале своей карьеры будут зарабатывать от 4200 до 5150 злотых брутто . После двух лет стажа они могут рассчитывать на зарплату брутто до 5600 злотых.

После повышения зарплаты работники складов Lidl будут получать от 4800 до 5250 злотых брутто . С опытом доход вырастет до более чем 6000 злотых брутто.

Кроме того, перед Рождеством каждый работник Lidl Polska получит дополнительно 1000 злотых (в виде купонов на покупку в приложении Lidl Plus).