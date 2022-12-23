То скільки ж отримують польські кур'єри, які працюють перед різдвяними та новорічними святами? Адже саме в цей період кількість відправлень по Польщі збільшується в рази, що впливає і на заробіток.

Читайте також Українська книга – українцям в Польщі: як ініціатива волонтерки переросла у великий проєкт

До слова! Лише у 2021 році поляки замовили понад 738 мільйонів посилок загальною вартістю майже на 13 мільярдів злотих.

Як працюють кур'єри перед Різдвом та скільки вдається заробити

Оскільки в передріздвяний період треба доставити величезну кількість посилок, то робочий день кур'єрів триває далеко не 8 чи 10 годин, а цілих 12, 15 і навіть 17 годин. Відтак, бувають дні, коли доводиться працювати ледь не з 5 ранку і до півночі.

Щодо заробітку, то однозначної відповіді немає, тому що кур'єри в Польщі часто погоджуються на різні форми найму та оплату праці. Найпопулярніших з них:

робота за фіксовану зарплату , незалежно від кількості посилок, де можливий бонус залежить тільки від керівника;

, незалежно від кількості посилок, де можливий бонус залежить тільки від керівника; відсоток від накладної – в цьому випадку розраховується вартість посилок і сума платежів, а кур'єр отримує фіксований відсоток від цього;

– в цьому випадку розраховується вартість посилок і сума платежів, а кур'єр отримує фіксований відсоток від цього; виплата за адресу – чим більше доставок / адресних зупинок, тим більший заробіток.

Домінуючою формою співпраці є саме "плата за адресу". Це подобається роботодавцям, оскільки мотивує співробітників працювати ефективніше. Якщо працювати за таким сценарієм, то в середньому можна заробити 6000 злотих на місяць. У святковий сезон ця сума може зрости до 10,5 тисячі злотих.