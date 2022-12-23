Так сколько же получают польские курьеры, работающие перед рождественскими и новогодними праздниками? Ведь именно в этот период количество отправлений по Польше увеличивается в разы, что влияет на заработок.

Читайте также Украинская книга – украинцам в Польше: как инициатива волонтера переросла в крупный проект

К слову! Только в 2021 году поляки заказали более 738 миллионов посылок общей стоимостью почти на 13 миллиардов злотых.

Как работают курьеры перед Рождеством и сколько удается заработать

Поскольку в предрождественский период нужно доставить огромное количество посылок, то рабочий день курьеров длится не 8 или 10 часов, а целых 12, 15 и даже 17 часов. Следовательно, бывают дни, когда приходится работать чуть ли не с 5 утра и до полуночи.

Что касается заработка, то однозначного ответа нет, потому что курьеры в Польше часто соглашаются на разные формы найма и оплаты труда. Самые популярные из них:

работа за фиксированную зарплату , независимо от количества посылок, где возможный бонус зависит только от руководителя;

, независимо от количества посылок, где возможный бонус зависит только от руководителя; процент от накладной – в этом случае рассчитывается стоимость посылок и сумма платежей, а курьер получает фиксированный процент;

– в этом случае рассчитывается стоимость посылок и сумма платежей, а курьер получает фиксированный процент; выплата по адресу – чем больше доставок / адресных остановок, тем больше заработок.

Доминирующей формой сотрудничества является именно "плата по адресу". Это нравится работодателям, поскольку мотивирует сотрудников работать более эффективно. Если работать по такому сценарию, то в среднем можно заработать 6000 злотых в месяц. В праздничный сезон эта сумма может возрасти до 10,5 тысяч злотых.