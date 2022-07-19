Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови

Українці й до повномасштабної війни часто розглядали Іспанію як країну для трудової імміграції. А після 24 лютого кількість наших громадян, що шукають там роботу, значно зросла. Тож розповідаємо, на які вакансії найчастіше влаштовуються кандидати без знання мови.

Так, на іспанському ринку праці потрібні працівники сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства. І якщо висококваліфікованих та вузьких спеціалістів на роботу запрошують іноземні компанії на роботу, то куди йти студентам, які хочуть підзаробити та іноземцям, що мають право на працевлаштування?

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Ким найчастіше працюють українці в Іспанії

Чоловіки йдуть на будівництво (як широкого профілю, так і на вузькі спеціальності: електрики, сантехніки, обслуговування кондиціонерів тощо) ремонт машин, садівники, послуги трансферу, ремонт техніки, кухарі, фотографи, прибирання басейнів.

Для жінок – це прибирання, доглядання за літніми людьми, няні, перукарні та нігтьові послуги, фотографи, догляд за будинком, кухарі, офіціанти, посудомийниці.

Ще дуже багато хто починає працювати з нерухомістю: продаж, короткострокова і довгострокова оренда. Якщо це літня оренда – то заселення / виселення гостей, введення сайтів бронювання.

Де шукати роботу в Іспанії для тих, хто не знає мови

Агенції з працевлаштування, серед яких відомими та авторитетними вважаються Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.

Інтернет. Увагу варто звернути на сайти для діаспор, які в соціальних мережах мають власні групи, або створюють спеціальні сайти в мережі.

За допомогою друзів та знайомих.

Через оголошення на спеціалізованих сайтах, пабліках, групах, газетах.

Стажування в іспанській фірмі.

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