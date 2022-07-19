Так, на испанском рынке труда нужны работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачи, строители, специалисты по сельскому хозяйству. И если высококвалифицированных и узких специалистов приглашают на работу иностранные компании на работу, то куда идти студентам, которые хотят подзаработать, и иностранцам, имеющим право на трудоустройство?

И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы

Кем чаще всего работают украинцы в Испании

Мужчины идут на строительство (как широкого профиля, так и на узкие специальности: электрики, сантехники, обслуживание кондиционеров и т.п.) ремонт машин, садоводы, услуги трансфера, ремонт техники, повара, фотографы, уборка бассейнов.

Для женщин – это уборка, уход за пожилыми людьми , няни, парикмахерские и ногтевые услуги, фотографы, уход за домом, повара, официанты, посудомоечницы.

Еще очень многие начинают работать с недвижимостью: продажа, краткосрочная и долгосрочная аренда. Если это летняя аренда – то заселение/ выселение гостей, ведение сайтов бронирования.

Где искать работу в Испании для тех, кто не знает языка

Агентства по трудоустройству, среди которых известными и авторитетными считаются Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.

Интернет. Внимание следует обратить на сайты для диаспор, которые в социальных сетях имеют собственные группы или создают специальные сайты в сети.

Посредством друзей и знакомых.

Через объявления на специализированных сайтах, пабликах, группах, газетах.

Стажировка в испанской фирме.