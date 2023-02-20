Робота для українців в країнах Європи: де та скільки можуть заробити біженці

Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. І не в усіх державах Євросоюзу встановлено мінімальну зарплату, в деяких це залишено на розсуд окремих роботодавців та профспілок. Розповідаємо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці одержують більше.

Згідно зі статистичними даними Євростату, станом на 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату встановлено у 22 країнах з 27 країн-членів Європейського союзу. При цьому в Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції рівень винагороди визначається роботодавцем та профспілкою.

Місячна мінімальна заробітна плата сильно відрізняється по країнах-членах: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.



Мінімальна заробітна плата у країнах Європи / Скриншот із сайту Євростату

Для визначення рівня зарплати країни поділили на 3 групи: до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро, 2-а група — країни з заробітною платою від 887 до 1 304 євро, 3-я група – країни із мінімальною зарплатою від 1 700 євро на місяць.

Хто входить до I групи:

Болгарія – 399 євро;

Угорщина – 579 євро;

Румунія – 606 євро;

Латвія – 620 євро;

Хорватія – 700 євро;

Словаччина – 700 євро;

Чехія – 717 євро;

Естонія – 725 євро;

Польща – 746 євро;

Мальта – 835 євро;

Литва – 840 євро.

II група:

Португалія – 887 євро;

Іспанія – 1 167 євро;

Словенія – 1 304 євро.

III група:

Франція – 1 709 євро;

Ірландія – 1 910 євро;

Нідерланди – 1 934 євро;

Бельгія – 1 955 євро;

Німеччина – 1 981 євро;

Люксембург – 2 387 євро.

Зазначимо, в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, що становить близько 168 євро.