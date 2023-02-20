Робота для українців в країнах Європи: де та скільки можуть заробити біженці
Джерело:Visit Ukraine
Більшість українських біженців, які опинилися у країнах Європи після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на мінімальну заробітну плату, маючи офіційну роботу. Основна причина – неволодіння мовою.
Крім того, виїхали з України, переважно жінки з малолітніми дітьми, яким складно узгодити режим роботи та догляд за дитиною. Тому більшість українок змушені шукати низькокваліфіковану роботу, яка оплачується щонайменше.
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Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. І не в усіх державах Євросоюзу встановлено мінімальну зарплату, в деяких це залишено на розсуд окремих роботодавців та профспілок. Розповідаємо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці одержують більше.
Скільки українці можуть отримувати за роботу в Європі
Згідно зі статистичними даними Євростату, станом на 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату встановлено у 22 країнах з 27 країн-членів Європейського союзу. При цьому в Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції рівень винагороди визначається роботодавцем та профспілкою.
Місячна мінімальна заробітна плата сильно відрізняється по країнах-членах: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.
Мінімальна заробітна плата у країнах Європи / Скриншот із сайту Євростату
Для визначення рівня зарплати країни поділили на 3 групи: до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро, 2-а група — країни з заробітною платою від 887 до 1 304 євро, 3-я група – країни із мінімальною зарплатою від 1 700 євро на місяць.
Хто входить до I групи:
- Болгарія – 399 євро;
- Угорщина – 579 євро;
- Румунія – 606 євро;
- Латвія – 620 євро;
- Хорватія – 700 євро;
- Словаччина – 700 євро;
- Чехія – 717 євро;
- Естонія – 725 євро;
- Польща – 746 євро;
- Мальта – 835 євро;
- Литва – 840 євро.
II група:
- Португалія – 887 євро;
- Іспанія – 1 167 євро;
- Словенія – 1 304 євро.
III група:
- Франція – 1 709 євро;
- Ірландія – 1 910 євро;
- Нідерланди – 1 934 євро;
- Бельгія – 1 955 євро;
- Німеччина – 1 981 євро;
- Люксембург – 2 387 євро.
Зазначимо, в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, що становить близько 168 євро.