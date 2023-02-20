Кроме того, уехали из Украины, преимущественно женщины с малолетними детьми, которым сложно согласовать режим работы и уход за ребенком. Поэтому большинство украинок вынуждены искать низкоквалифицированную работу, которая оплачивается по минимуму.
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Минимальная заработная плата в Европе варьируется от страны к стране. И не во всех государствах Евросоюза установлена минимальная зарплата, в некоторых это оставлено по усмотрению отдельных работодателей и профсоюзов. Рассказываем, как отличается минимальная зарплата в ЕС, и где европейцы получают больше.
Сколько украинцы могут получать за работу в Европе
Согласно статистическим данным Евростата, по состоянию на 1 января 2023 года минимальная заработная плата установлена в 22 странах из 27 стран-членов Европейского союза. При этом в Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции уровень вознаграждения определяется работодателем и профсоюзом.
Месячная минимальная заработная плата сильно отличается в странах-членах: от 399 евро в Болгарии до 2 387 евро в Люксембурге.
Минимальная заработная плата в странах Европы / Скриншот с сайта Евростата
Для определения уровня зарплаты страны разделили на 3 группы: в 1-ю группу вошли страны, где ежемесячный заработок составляет от 399 до 840 евро, 2-я группа – страны с заработной платой от 887 до 1 304 евро, 3-я группа – страны с минимальной зарплатой от 1 700 евро в месяц.
Кто входит в I группу:
- Болгария – 399 евро;
- Венгрия – 579 евро;
- Румыния – 606 евро;
- Латвия – 620 евро;
- Хорватия – 700 евро;
- Словакия – 700 евро;
- Чехия – 717 евро;
- Эстония – 725 евро;
- Польша – 746 евро;
- Мальта – 835 евро;
- Литва – 840 евро.
II группа:
- Португалия – 887 евро;
- Испания – 1 167 евро;
- Словения – 1 304 евро.
III группа:
- Франция – 1 709 евро;
- Ирландия – 1 910 евро;
- Нидерланды – 1 934 евро;
- Бельгия – 1 955 евро;
- Германия – 1 981 евро;
- Люксембург – 2 387 евро.
Отметим, в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6 700 гривен, что составляет около 168 евро.