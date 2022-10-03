Відповідну постанову Польща має намір ухвалити у жовтні. Про це заявили у Міністерстві сім’ї та соціальної політики.

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Що відомо про спрощений доступ до польського ринку праці

Зараз спрощена процедура працевлаштування іноземців у Польщі діє для громадян України, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії. Станом на червень поточного року кількість російських трудових мігрантів, які працевлаштувалися в Польщі на підставі заяви про доручення роботи, становила близько 13 тисяч осіб.

Так, громадяни цих країн можуть працювати в Польщі на підставі декларації про доручення виконання роботи іноземцю, поданої роботодавцем в бюро з працевлаштування. Це дозволяє мігрантам працювати 6 місяців протягом наступних 12 місяців без наявності офіційного дозволу на роботу.

Однак такі умови праці в Польщі можуть перестати діяти для росіян уже в жовтні поточного року.

Військові дії Росії в Україні збільшують побоювання щодо можливої російської гібридної атаки на територію Польщі. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації видало розпорядження про обмеження перетину кордонів держави для громадян Росії. Через це також необхідно скасувати спрощений доступ росіян до польського ринку праці,

– йдеться в обґрунтуванні проєкту постанови.

До слова! На тлі масового виїзду чоловіків з території Росії через оголошену часткову мобілізацію росіяни стали більше цікавитися пропозиціями роботи в Польщі. Відтак, інтерес громадян РФ щодо працевлаштування у цій країні зріс аж на 600%.