Робота для біженців в Чехії: RegioJet шукає україномовних бортпровідників

11 червня 2022 , 18:18
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Джерело:

RegioJet

Популярний чеський автобусний та залізничний перевізник RegioJet оголосив про старт проєкту "Робота для України". Розповідаємо, що передбачає ця ініціатива.

Так, у компанії RegioJet зараз брак бортпровідників. А з огляду на те, що туристичний сезон лише набирає обертів, вакансій на цю посаду буде (та й навіть уже є) вдосталь. Тож керівництво чеського перевізника вирішило запропонувати роботу біженцям з України, аби вирішити проблему з нестачею персоналу.

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Ми продовжуємо виконувати гуманітарні рейси в Перемишль і вважаємо за доцільне мати на борту стюардів, які говорять рідною для біженців мовою. У нас є кілька таких співробітників, але, звичайно, цього недостатньо. Водночас на ринку існує довгостроковий дефіцит робочої сили, тому важко знайти нових стюардів,
– заявив представник компанії Якуб Свобода.

Як проходитиме адаптація українців на роботі

За словами Якуба Свободи, працівники з України на початку своєї кар'єри зможуть допомагати нинішньому персоналу – для цього буде достатньо знати кілька основних фраз чеською. Поступово українці удосконалюватимуть свої знання мови і таким чином згодом зможуть працювати самостійно.

Крім цього, поступового переглядатиметься зарплата. Мета програми полягає в тому, щоб усі бажаючі якнайшвидше могли приступити до роботи на посаді бортпровідника.

Проєкт "Робота для України" орієнтований на тих біженців, які планують залишитись у Чехії на тривалий термін.


Компанії RegioJet набирає українських бортпровідників / Фото regiojet

Основні вимоги до кандидатів

  • Комунікабельність. Претендентів на роботу навчать спілкуватися чеською мовою, та ознайомлять з особливостями робочого процесу.
  • Адаптація до різних часових змін. Потяги компанії курсують здебільшого 24/7. Отже, іноді потрібно буде працювати у вихідні і навіть вночі.
  • Базові знання англійської мови. Ще одна з основних вимог, яка значно спростить спілкування як з пасажирами, так і з персоналом.
  • Робота від 1 року. Компанія зацікавлена у довгостроковій співпраці.

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Що пропонують українцям в RegioJet

  • Оплачений курс чеської мови. Фірма сплатить претендентам на роботу інтенсивний мовний курс, що триватиме 2 – 3 місяці.
  • Україномовний координатор. Кожен біженець, який влаштується на роботу, матиме перший час персонального координатора. Він володітиме українською мовою.
  • Навчання та поступову адаптацію в робочий процес.
  • Трудовий договір на 1 рік.
  • Заробітна плата, яка відповідатиме досвіду.
Важливо! Перший набір розпочнеться у червні у Брно, а згодом – у Празі.

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Автор: Назарій Сорока