Робота для біженців в Чехії: RegioJet шукає україномовних бортпровідників
Джерело:RegioJet
Популярний чеський автобусний та залізничний перевізник RegioJet оголосив про старт проєкту "Робота для України". Розповідаємо, що передбачає ця ініціатива.
Так, у компанії RegioJet зараз брак бортпровідників. А з огляду на те, що туристичний сезон лише набирає обертів, вакансій на цю посаду буде (та й навіть уже є) вдосталь. Тож керівництво чеського перевізника вирішило запропонувати роботу біженцям з України, аби вирішити проблему з нестачею персоналу.
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Ми продовжуємо виконувати гуманітарні рейси в Перемишль і вважаємо за доцільне мати на борту стюардів, які говорять рідною для біженців мовою. У нас є кілька таких співробітників, але, звичайно, цього недостатньо. Водночас на ринку існує довгостроковий дефіцит робочої сили, тому важко знайти нових стюардів,
– заявив представник компанії Якуб Свобода.
Як проходитиме адаптація українців на роботі
За словами Якуба Свободи, працівники з України на початку своєї кар'єри зможуть допомагати нинішньому персоналу – для цього буде достатньо знати кілька основних фраз чеською. Поступово українці удосконалюватимуть свої знання мови і таким чином згодом зможуть працювати самостійно.
Крім цього, поступового переглядатиметься зарплата. Мета програми полягає в тому, щоб усі бажаючі якнайшвидше могли приступити до роботи на посаді бортпровідника.
Проєкт "Робота для України" орієнтований на тих біженців, які планують залишитись у Чехії на тривалий термін.
Компанії RegioJet набирає українських бортпровідників / Фото regiojet
Основні вимоги до кандидатів
- Комунікабельність. Претендентів на роботу навчать спілкуватися чеською мовою, та ознайомлять з особливостями робочого процесу.
- Адаптація до різних часових змін. Потяги компанії курсують здебільшого 24/7. Отже, іноді потрібно буде працювати у вихідні і навіть вночі.
- Базові знання англійської мови. Ще одна з основних вимог, яка значно спростить спілкування як з пасажирами, так і з персоналом.
- Робота від 1 року. Компанія зацікавлена у довгостроковій співпраці.
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Що пропонують українцям в RegioJet
- Оплачений курс чеської мови. Фірма сплатить претендентам на роботу інтенсивний мовний курс, що триватиме 2 – 3 місяці.
- Україномовний координатор. Кожен біженець, який влаштується на роботу, матиме перший час персонального координатора. Він володітиме українською мовою.
- Навчання та поступову адаптацію в робочий процес.
- Трудовий договір на 1 рік.
- Заробітна плата, яка відповідатиме досвіду.
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