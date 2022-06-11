Так, у компанії RegioJet зараз брак бортпровідників. А з огляду на те, що туристичний сезон лише набирає обертів, вакансій на цю посаду буде (та й навіть уже є) вдосталь. Тож керівництво чеського перевізника вирішило запропонувати роботу біженцям з України, аби вирішити проблему з нестачею персоналу.

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Ми продовжуємо виконувати гуманітарні рейси в Перемишль і вважаємо за доцільне мати на борту стюардів, які говорять рідною для біженців мовою. У нас є кілька таких співробітників, але, звичайно, цього недостатньо. Водночас на ринку існує довгостроковий дефіцит робочої сили, тому важко знайти нових стюардів,

– заявив представник компанії Якуб Свобода.

Як проходитиме адаптація українців на роботі

За словами Якуба Свободи, працівники з України на початку своєї кар'єри зможуть допомагати нинішньому персоналу – для цього буде достатньо знати кілька основних фраз чеською. Поступово українці удосконалюватимуть свої знання мови і таким чином згодом зможуть працювати самостійно.

Крім цього, поступового переглядатиметься зарплата. Мета програми полягає в тому, щоб усі бажаючі якнайшвидше могли приступити до роботи на посаді бортпровідника.

Проєкт "Робота для України" орієнтований на тих біженців, які планують залишитись у Чехії на тривалий термін.



Компанії RegioJet набирає українських бортпровідників / Фото regiojet

Основні вимоги до кандидатів

Комунікабельність. Претендентів на роботу навчать спілкуватися чеською мовою, та ознайомлять з особливостями робочого процесу.

Претендентів на роботу навчать спілкуватися чеською мовою, та ознайомлять з особливостями робочого процесу. Адаптація до різних часових змін. Потяги компанії курсують здебільшого 24/7. Отже, іноді потрібно буде працювати у вихідні і навіть вночі.

Потяги компанії курсують здебільшого 24/7. Отже, іноді потрібно буде працювати у вихідні і навіть вночі. Базові знання англійської мови. Ще одна з основних вимог, яка значно спростить спілкування як з пасажирами, так і з персоналом.

Ще одна з основних вимог, яка значно спростить спілкування як з пасажирами, так і з персоналом. Робота від 1 року. Компанія зацікавлена у довгостроковій співпраці.

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Що пропонують українцям в RegioJet

Оплачений курс чеської мови. Фірма сплатить претендентам на роботу інтенсивний мовний курс, що триватиме 2 – 3 місяці.

Фірма сплатить претендентам на роботу інтенсивний мовний курс, що триватиме 2 – 3 місяці. Україномовний координатор. Кожен біженець, який влаштується на роботу, матиме перший час персонального координатора. Він володітиме українською мовою.

Кожен біженець, який влаштується на роботу, матиме перший час персонального координатора. Він володітиме українською мовою. Навчання та поступову адаптацію в робочий процес.

в робочий процес. Трудовий договір на 1 рік.

Заробітна плата, яка відповідатиме досвіду.

Важливо! Перший набір розпочнеться у червні у Брно, а згодом – у Празі.

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