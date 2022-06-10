Попри війну, багато українців повертається з-за кордону до своїх домівок, рідних та близьких. На суттєве збільшення пасажиропотоку між країнами Європи та Україною відреагувала чеська залізнична компанія RegioJet, запустивши потяг Прага – Київ та у зворотньому напрямку.

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Перший нічний рейс за спеціальним тарифом з Праги до Києва відправляється 12 червня. У RegioJet встановили демократичні ціни на квитки, які дійсні лише для власників українського паспорта. Потяг курсуватиме щодня і складатиметься зі спальних вагонів.

Щоправда, пасажирам, які прямують з Чехії до України доведеться у Перемишлі пересісти на український потяг. Річ у тому, що в Україні інша ширина колії.

У скільки обійдеться поїздка з українських міст до Праги

  • Львів – Прага – від 9,5 євро (300 гривень)
  • Тернопіль – Прага – від 14,1 євро (450 гривень)
  • Хмельницький – Прага – від 17,4 євро (550 гривень)
  • Вінниця – Прага – від 20,4 євро (650 гривень)
  • Київ – Прага – від 26,5 євро (840 гривень)

Примітно, що ціна вказана лише до Перемишля. А квиток від Перемишля до Праги – безкоштовний. До слова, досі українці користувалися переважно автобусами, за поїздку в яких доводилося платити приблизно до 50 євро (приблизно 1 500 гривень).

Що входить у вартість квитка

  • легкий сніданок;
  • тепла вечеря;
  • постільна білизна
  • можна купити інші продукти з меню протягом всієї подорожі та скористатися послугами, які надаються в поїзді: безкоштовний Wi-Fi, безкоштовна кава, розетки і тд.

Ми віримо, що ця співпраця з Українською залізницею забезпечить пасажирам зручні регулярні рейси, а отже, допоможе жителям України краще спілкуватися з рідними та близькими, допоможе їм повернутися додому або дістатися до роботи,
– сказав власник RegioJet Радім Янчура.

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