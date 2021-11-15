Затребуваними у Чехії традиційно продовжують бути працівники з галузей виробництва та сільського господарства. Проте, останнім часом не менший попит існує на фахівців зі сфери інформаційних технологій. Натомість попит на будівельників, працівників зі сфери гостинності та наукових співробітників знижується. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Детальніше про перспективи роботи в Чехії

Найбільше у країні платять IT-фахівцям (31% вакансій). Друге місце у цьому контексті посідають експерти з продажу (19% вакансій). А замикають трійку лідерів працівники категорії "Виробництво та сільське господарство" (15% вакансій).

Так, ІТ-працівник у Чехії може заробляти від 100 тисяч гривень. Такі ж заробітки обіцяють фінансистам, однак вакансій для працівників цієї професії дуже мало. Доходи досвідчених фахівців з продажу теж можуть наближатися до цієї суми.

Будівельники, трактористи, різнороби можуть отримувати близько 45 тисяч гривень.

До 50 тисяч гривень у Чехії готові платити кухарям, офіціантам, адміністраторам СПА-салонів та салонів краси, тренерам спортивних клубів.

Чеські роботодавці обіцяють дотримання трудового договору, спецодяг та проживання коштом компанії.

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