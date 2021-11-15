Востребованными в Чехии традиционно продолжают быть работники отраслей производства и сельского хозяйства . Однако в последнее время не меньший спрос существует на специалистов из сферы информационных технологий . Спрос на строителей, работников из сферы гостеприимства и научных сотрудников снижается. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua .

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Детальнее о перспективах работы в Чехии

Больше всего в стране платят IT-специалистам (31% вакансий). Второе место в этом контексте занимают эксперты по продажам (19% вакансий). А замыкают тройку лидеров работники категории " Производство и сельское хозяйство" (15% вакансий).

Так, ИТ-работник в Чехии может зарабатывать от 100 тысяч гривен . Такие же заработки обещают финансистам, однако вакансий для работников этой профессии очень мало. Доходы опытных специалистов по продажам тоже могут приближаться к этой сумме.

Строители, трактористы, разнорабочие могут получать около 45 тысяч гривен .

До 50 тысяч гривен в Чехии готовы платить поварам, официантам, администраторам СПА-салонов и салонов красоты, тренерам спортивных клубов.

Чешские работодатели обещают соблюдение трудового договора, спецодежду и проживание за счет компании.