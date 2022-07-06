9 запитань, на які можна не відповідати під час співбесіди в Чехії

Зараз в Чехії чимало українських біженців, переважна більшість з яких планують працевлаштуватися. Тож ми підготували корисну інформацію для українців, які зараз в пошуках роботи за кордоном.

Очевидно, що працевлаштуванню передує співбесіда. І, можливо, навіть не одна. Тож не зайвим буде підготуватися до розмови з потенційним роботодавцем, зокрема слід памятати й про теми-табу, які інтерв'юери полюбляють зачіпати на співбесіді. Далі – найпоширеніші підступні запитання, на які ви не зобов'язані відповідати.

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Запитання-табу під час співбесіди та чому вони небезпечні

Ви плануєте мати дітей? Коли? Скільки років вашим дітям?

Ви одружені чи після розлучення?

Вас колись притягали до кримінальної відповідальності?

Чи маєте ви проблеми зі здоров'ям?

Ви є політично активними? Якій партії надаєте перевагу?

Курите?

Я чую у вас акцент. Звідки ви?

Ви віруючий?

Крім цього, ваш майбутній роботодавець не повинен запитувати про вашу сексуальну орієнтацію. З такого тону розмови можна зрозуміти, чи кандидат на будь-яку вакансію, можливо, буде дискримінований.

Як бути, якщо потенційний роботодавець все ж поставив вам одне з таких питань

Ви можете відповісти загалом й обтічно. І тільки на суть запитання

Нічого страшного не станеться, якщо ви з усмішкою відмовитеся відповідати на запитання: "Це питання надто особисте, і я не думаю, що від цього залежить те, як я справлятимуся з роботою".

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