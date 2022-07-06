Очевидно, что трудоустройству предшествует собеседование. И, может быть, даже не одно. Поэтому не лишним будет подготовиться к разговору с потенциальным работодателем, в частности, следует помнить и о темах-табу, которые интервьюеры любят затрагивать на собеседовании. Далее – самые распространенные коварные вопросы, на которые вы не обязаны отвечать.

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Вопросы-табу во время собеседования и почему они опасны

Вы планируете иметь детей? Когда? Сколько лет вашим детям?

Вы женаты или после развода?

Вас когда-то привлекали к уголовной ответственности?

Есть ли у вас проблемы со здоровьем?

Вы политически активны? Какую партию предпочитаете?

Курите?

Я слышу у вас акцент. Откуда вы?

Вы верующий?

Кроме этого, ваш будущий работодатель не должен спрашивать о вашей сексуальной ориентации. С такого тона разговора можно понять, будет ли кандидат на любую вакансию, возможно, дискриминирован.

Как быть, если потенциальный работодатель все же задал вам один из таких вопросов

Вы можете ответить в общем и обтекаемо. И только на суть вопроса

Ничего страшного не произойдет, если вы с улыбкой откажитесь отвечать на вопрос: "Этот вопрос слишком личный, и я не думаю, что от этого зависит то, как я буду справляться с работой".