Очевидно, що працевлаштуванню передує співбесіда. І, можливо, навіть не одна. Тож не зайвим буде підготуватися до розмови з потенційним роботодавцем, зокрема слід памятати й про теми-табу, які інтерв'юери полюбляють зачіпати на співбесіді. Далі – найпоширеніші підступні запитання, на які ви не зобов'язані відповідати.
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Запитання-табу під час співбесіди та чому вони небезпечні
- Ви плануєте мати дітей? Коли? Скільки років вашим дітям?
- Ви одружені чи після розлучення?
- Вас колись притягали до кримінальної відповідальності?
- Чи маєте ви проблеми зі здоров'ям?
- Ви є політично активними? Якій партії надаєте перевагу?
- Курите?
- Я чую у вас акцент. Звідки ви?
- Ви віруючий?
Крім цього, ваш майбутній роботодавець не повинен запитувати про вашу сексуальну орієнтацію. З такого тону розмови можна зрозуміти, чи кандидат на будь-яку вакансію, можливо, буде дискримінований.
Як бути, якщо потенційний роботодавець все ж поставив вам одне з таких питань
- Ви можете відповісти загалом й обтічно. І тільки на суть запитання
- Нічого страшного не станеться, якщо ви з усмішкою відмовитеся відповідати на запитання: "Це питання надто особисте, і я не думаю, що від цього залежить те, як я справлятимуся з роботою".
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