Робота в Європі: 20 професій, з якими найлегше отримати робочу візу

19 липня 2023, 16:24
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Джерело:

Schengen Visa Info

Близько 400 професій у Європі експерти назвали дефіцитними. Кваліфікованих фахівців бракує в багатьох країнах ЄС та Шенгенської зони.

Звіт Європейського управління праці (EURES) повністю охопив 2022 рік і показав, які фахівці найбільше потрібні в Європі.

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У країнах ЄС, особливо в Німеччині, бракує робочих рук. Тому держави змушені залучати трудових мігрантів, щоб заповнити відкриті вакансії. Цей процес має надважливе значення для економіки Євросоюзу.

Ситуація з браком кваліфікованих кадрів змусила низку країн розробити стратегії працевлаштування, щоб привабити молодих спеціалістів з країн поза ЄС. Для цього, до прикладу, у Німеччині полегшили отримання робочої візи і спростили процес працевлаштування.

Навіть Європейська комісія у своїй рекомендації пропонує всіляко сприяти цільовій трудовій міграції у тих секторах, де працівників не вистачає.

У звіті EURES опублікували список найбільш затребуваних професій Євросоюзу. Деякі з них є дефіцитними аж у 16 країнах, як муляри та столяри. Кваліфіковані іноземці з досвідом роботи в цих галузях мають дуже високі шанси отримати робочу візу в Європу.

Найпотрібніші професії в ЄС:

  1. Муляри;
  2. Теслі та столяри;
  3. Водії вантажівок;
  4. Оператори металообробних верстатів;
  5. Медсестри;
  6. Сантехніки;
  7. Електрики;
  8. Зварювальники;
  9. Бетоноукладачі;
  10. Майстри з листового металу;
  11. Укладачі плитки;
  12. Розробники програмного забезпечення;
  13. Кухарі;
  14. Будівельники;
  15. Електрослюсарі;
  16. Програмісти додатків;
  17. Лікарі загального профілю;
  18. Водії автобуса та трамвая;
  19. Слюсарі та механіки автотранспорту;
  20. Лікарі вузького профілю.

Також експерти EURES дослідили і ті галузі, які мають надлишок спеціалістів. Це:

  • Графічні дизайнери;
  • Адміністративні працівники;
  • Журналісти;
  • Дизайнери інтер'єрів та декоратори;
  • Продавці.

Цим спеціалістам буде складніше отримати робочу візу до ЄС, оскільки таких кадрів вистачає у більшості держав-членів.

Робоча віза в Європі належить до категорії довгострокових та оформлюється на термін від одного до трьох років. Тривалість залежить від візової історії заявника, майбутньої посади, а також рішення візових офіцерів держави, яка приймає мігранта.
Автор: Яна Лепка