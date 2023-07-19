Робота в Європі: 20 професій, з якими найлегше отримати робочу візу

Близько 400 професій у Європі експерти назвали дефіцитними. Кваліфікованих фахівців бракує в багатьох країнах ЄС та Шенгенської зони.

Звіт Європейського управління праці (EURES) повністю охопив 2022 рік і показав, які фахівці найбільше потрібні в Європі.

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У країнах ЄС, особливо в Німеччині, бракує робочих рук. Тому держави змушені залучати трудових мігрантів, щоб заповнити відкриті вакансії. Цей процес має надважливе значення для економіки Євросоюзу.

Ситуація з браком кваліфікованих кадрів змусила низку країн розробити стратегії працевлаштування, щоб привабити молодих спеціалістів з країн поза ЄС. Для цього, до прикладу, у Німеччині полегшили отримання робочої візи і спростили процес працевлаштування.

Навіть Європейська комісія у своїй рекомендації пропонує всіляко сприяти цільовій трудовій міграції у тих секторах, де працівників не вистачає.

У звіті EURES опублікували список найбільш затребуваних професій Євросоюзу. Деякі з них є дефіцитними аж у 16 країнах, як муляри та столяри. Кваліфіковані іноземці з досвідом роботи в цих галузях мають дуже високі шанси отримати робочу візу в Європу.

Найпотрібніші професії в ЄС:

Муляри; Теслі та столяри; Водії вантажівок; Оператори металообробних верстатів; Медсестри; Сантехніки; Електрики; Зварювальники; Бетоноукладачі; Майстри з листового металу; Укладачі плитки; Розробники програмного забезпечення; Кухарі; Будівельники; Електрослюсарі; Програмісти додатків; Лікарі загального профілю; Водії автобуса та трамвая; Слюсарі та механіки автотранспорту; Лікарі вузького профілю.

Також експерти EURES дослідили і ті галузі, які мають надлишок спеціалістів. Це:

Графічні дизайнери;

Адміністративні працівники;

Журналісти;

Дизайнери інтер'єрів та декоратори;

Продавці.

Цим спеціалістам буде складніше отримати робочу візу до ЄС, оскільки таких кадрів вистачає у більшості держав-членів.

належить до категорії довгострокових та оформлюється на термін від одного до трьох років. Тривалість залежить від візової історії заявника, майбутньої посади, а також рішення візових офіцерів держави, яка приймає мігранта.