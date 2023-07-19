Робота в Європі: 20 професій, з якими найлегше отримати робочу візу
Джерело:Schengen Visa Info
Близько 400 професій у Європі експерти назвали дефіцитними. Кваліфікованих фахівців бракує в багатьох країнах ЄС та Шенгенської зони.
Звіт Європейського управління праці (EURES) повністю охопив 2022 рік і показав, які фахівці найбільше потрібні в Європі.
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Кадрова криза в Європі
У країнах ЄС, особливо в Німеччині, бракує робочих рук. Тому держави змушені залучати трудових мігрантів, щоб заповнити відкриті вакансії. Цей процес має надважливе значення для економіки Євросоюзу.
Ситуація з браком кваліфікованих кадрів змусила низку країн розробити стратегії працевлаштування, щоб привабити молодих спеціалістів з країн поза ЄС. Для цього, до прикладу, у Німеччині полегшили отримання робочої візи і спростили процес працевлаштування.
Навіть Європейська комісія у своїй рекомендації пропонує всіляко сприяти цільовій трудовій міграції у тих секторах, де працівників не вистачає.
У звіті EURES опублікували список найбільш затребуваних професій Євросоюзу. Деякі з них є дефіцитними аж у 16 країнах, як муляри та столяри. Кваліфіковані іноземці з досвідом роботи в цих галузях мають дуже високі шанси отримати робочу візу в Європу.
Найпотрібніші професії в ЄС:
- Муляри;
- Теслі та столяри;
- Водії вантажівок;
- Оператори металообробних верстатів;
- Медсестри;
- Сантехніки;
- Електрики;
- Зварювальники;
- Бетоноукладачі;
- Майстри з листового металу;
- Укладачі плитки;
- Розробники програмного забезпечення;
- Кухарі;
- Будівельники;
- Електрослюсарі;
- Програмісти додатків;
- Лікарі загального профілю;
- Водії автобуса та трамвая;
- Слюсарі та механіки автотранспорту;
- Лікарі вузького профілю.
Також експерти EURES дослідили і ті галузі, які мають надлишок спеціалістів. Це:
- Графічні дизайнери;
- Адміністративні працівники;
- Журналісти;
- Дизайнери інтер'єрів та декоратори;
- Продавці.
Цим спеціалістам буде складніше отримати робочу візу до ЄС, оскільки таких кадрів вистачає у більшості держав-членів.Робоча віза в Європі належить до категорії довгострокових та оформлюється на термін від одного до трьох років. Тривалість залежить від візової історії заявника, майбутньої посади, а також рішення візових офіцерів держави, яка приймає мігранта.