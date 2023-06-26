За даними Євростату, в середньому за одну годину роботи в Європейському Союзі платять по 29,1 євро. У яких країнах найвищий погодинний оклад та чому Польща опинилась так низько в рейтингу — читайте в матеріалі.

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Найвищі та найнижчі погодинні зарплати в Європі

Експерти вирахували середню зарплату за годину в усіх галузях промисловості та компаніях, у яких більше 10 співробітників. Порівняння показує, наскільки великий розрив між найнижчим і найвищим рівнями погодинної оплати праці.

Найбільше за годину платять у Норвегії — 51,1 євро. Трохи нижче у рейтингу знаходиться Данія — 46,9 євро. І на третьомі місці розташувалась Ісландія — тут платять по 43,3 євро за годину праці.

Найнижчий рівень оплати у країнах Східної Європи. У Польщі годину праці оцінили в 11,5 євро. Це більш ніж вчетверо менше, ніж у Норвегії. У 2018 році, згідно з такими ж підрахунками Євростату, погодинна вартість робочої сили в Польщі становила 10,1 євро.

Ще нижчі погодинні зарплати у Латвії – 11,1 євро, Угорщині – 10,4 євро та Румунії – 8,5 євро. Країною, де годину праці оцінили найдешевше, є Болгарія – всього 7 євро.

Хто в Польщі заробляє найбільше: рейтинг

Експерти також дослідили найбільш високооплачувані професії в Польщі за минулий рік. За даними Головного статистичного управління, середня зарплата у країні минулого року становила 6 346 злотих брутто (57 560 гривень).

Рейтинг найвищих зарплат у Польщі: