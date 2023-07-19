Работа в Европе: 20 профессий, с которыми легче всего получить рабочую визу

19 июля 2023, 16:24
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Источник:

Schengen Visa Info

Около 400 профессий в Европе эксперты назвали дефицитными. Квалифицированных специалистов не хватает во многих странах ЕС и Шенгенской зоны.

Отчет Европейского управления труда (EURES) охватил 2022 год и показал, какие специалисты нужны в Европе более всего. 

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Кадровый кризис в Европе

В странах ЕС, особенно в Германии, не хватает рабочих рук. Потому государства вынуждены привлекать трудовых мигрантов, чтобы заполнить открытые вакансии. Этот процесс имеет важное значение для экономики Евросоюза.

Ситуация с нехваткой квалифицированных кадров заставила ряд стран разработать стратегию трудоустройства, чтобы привлечь молодых специалистов из стран вне ЕС. Для этого в Германии, например, сделали проще получение рабочей визы и упростили процесс трудоустройства.

Даже Европейская комиссия в своей рекомендации предлагает всячески содействовать целевой трудовой миграции в тех секторах, где работников не хватает.

В отчете EURES был опубликован список наиболее востребованных профессий Евросоюза. Некоторые из них дефицитны одновременно в 16 странах, как каменщики и столяры. Квалифицированные иностранцы с опытом работы в этих отраслях имеют высокие шансы получить рабочую визу в Европу.

Самые нужные профессии в ЕС:

  1. Каменщики;
  2. Плотники и столяры;
  3. Водители грузовиков;
  4. Операторы металлообрабатывающих станков;
  5. Медсестры;
  6. Сантехники;
  7. Электрики;
  8. Сварщики;
  9. Бетоноукладчики;
  10. Мастера по листовому металлу;
  11. Укладчики плитки;
  12. Разработчики программного обеспечения;
  13. Повара;
  14. Строители;
  15. Электрослесари;
  16. Программисты приложений;
  17. Врачи общего профиля;
  18. Водители автобуса и трамвая;
  19. Слесари и механики автотранспорта;
  20. Врачи узкого профиля.

Также эксперты EURES исследовали и те области, в которых есть переизбыток специалистов. Это:

  • Графические дизайнеры;
  • Административные работники;
  • Журналисты;
  • Дизайнеры интерьеров и декораторы;
  • Продавцы.

Этим специалистам будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, поскольку таких кадров хватает у большинства государств-членов.

Рабочая виза в Европе относится к категории долгосрочных и оформляется на время от одного года до трех лет. Продолжительность зависит от визовой истории заявителя, его профессии, а также решения визовых офицеров государства, принимающего мигранта. 
Автор: Яна Лепка