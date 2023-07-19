Работа в Европе: 20 профессий, с которыми легче всего получить рабочую визу

Около 400 профессий в Европе эксперты назвали дефицитными. Квалифицированных специалистов не хватает во многих странах ЕС и Шенгенской зоны.

Отчет Европейского управления труда (EURES) охватил 2022 год и показал, какие специалисты нужны в Европе более всего.

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Кадровый кризис в Европе

В странах ЕС, особенно в Германии, не хватает рабочих рук. Потому государства вынуждены привлекать трудовых мигрантов, чтобы заполнить открытые вакансии. Этот процесс имеет важное значение для экономики Евросоюза.

Ситуация с нехваткой квалифицированных кадров заставила ряд стран разработать стратегию трудоустройства, чтобы привлечь молодых специалистов из стран вне ЕС. Для этого в Германии, например, сделали проще получение рабочей визы и упростили процесс трудоустройства.

Даже Европейская комиссия в своей рекомендации предлагает всячески содействовать целевой трудовой миграции в тех секторах, где работников не хватает.

В отчете EURES был опубликован список наиболее востребованных профессий Евросоюза. Некоторые из них дефицитны одновременно в 16 странах, как каменщики и столяры. Квалифицированные иностранцы с опытом работы в этих отраслях имеют высокие шансы получить рабочую визу в Европу.

Самые нужные профессии в ЕС:

Каменщики; Плотники и столяры; Водители грузовиков; Операторы металлообрабатывающих станков; Медсестры; Сантехники; Электрики; Сварщики; Бетоноукладчики; Мастера по листовому металлу; Укладчики плитки; Разработчики программного обеспечения; Повара; Строители; Электрослесари; Программисты приложений; Врачи общего профиля; Водители автобуса и трамвая; Слесари и механики автотранспорта; Врачи узкого профиля.

Также эксперты EURES исследовали и те области, в которых есть переизбыток специалистов. Это:

Графические дизайнеры;

Административные работники;

Журналисты;

Дизайнеры интерьеров и декораторы;

Продавцы.

Этим специалистам будет сложнее получить рабочую визу в ЕС, поскольку таких кадров хватает у большинства государств-членов.

относится к категории долгосрочных и оформляется на время от одного года до трех лет. Продолжительность зависит от визовой истории заявителя, его профессии, а также решения визовых офицеров государства, принимающего мигранта.