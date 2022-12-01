Різдвяний ярмарок Гданська претендує на звання найкращого в Європі

В Європі триває період Адвент. Це час, коли на центральних площах міст з'являються прикрашені ялинки, вулиці освітлюють гірлянди, у повітрі витають аромати глінтвейну, свіжої випічки і м'яса. Це все притаманне різдвяним ярмарки, звідки практично неможливо піти з порожніми руками.

Працює різдвяний ярмарок і в Гданську, який цьогоріч номінований на звання "Найкращий різдвяний ярмарок Європи". У 2019 році це польське місто уже брало участі у щорічному конкурсі і посіло 3 місце.

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Що таке European Best Christmas Market

Це престижний конкурс, який щорічно проводиться European Best Destinations – туристичною організацією в Брюсселі. Її мета – просування туризму у Європі.

Різдвяний ярмарок в Гданську номінували на звання найкращого в Європі

В історичному центрі приморського міста Польщі працюють 155 яток зі новорічними товарами. Гданський різдвяний ярмарок відкритий з 18 листопада та триватиме до 23 грудня.

Там можна придбати вироби ручної роботи, ювелірні прикраси, соєві свічки, речі для дому, натуральну косметику та авторські аксесуари. Крім цього, на ярмарку можна й перекусити – на фуд-корті представлені страви практично з усього світу: від американських та європейських смаколиків до делікатесів Далекого Сходу.

Наймолодші відвідувачі також не будуть нудьгувати на ярмарку в Гданську. Для них працюють атракціони, серед яких – симулятор польоту на чарівних санях Санти і карусель з кіньми. А ще можна взяти участь у таких заходах, як спів колядок, різдвяні оповідання та, звичайно ж, зустріч з Миколаєм.

Різдвяний ярмарок в Гданську / Фото the-warsaw

Різдвяні ярмарки Європи, які претендують на перемогу