Работает рождественская ярмарка и в Гданьске, которая в этом году номинирована на звание "Лучшая рождественская ярмарка Европы". В 2019 году этот польский город уже принимал участие в ежегодном конкурсе и занял 3 место.

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Что такое European Best Christmas Market

Это престижный конкурс, ежегодно проводимый European Best Destinations – туристической организацией в Брюсселе. Ее цель – продвижение туризма в Европе.

Рождественскую ярмарку в Гданьске номинировали на звание лучшей в Европе

В историческом центре приморского города Польши работают 155 лотков с новогодними товарами. Гданьская рождественская ярмарка открыта с 18 ноября и продлится до 23 декабря.

Там можно приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения, соевые свечи, вещи для дома, натуральную косметику и авторские аксессуары. Кроме того, на ярмарке можно и перекусить – на фуд-корте представлены блюда практически со всего мира: от американских и европейских вкусностей до деликатесов Дальнего Востока.

Самые молодые посетители также не будут скучать на ярмарке в Гданьске. Для них работают аттракционы, среди которых – симулятор полета на волшебных санях Санты и карусель с лошадьми. А еще можно принять участие в таких мероприятиях, как пение колядок, рождественские рассказы и, конечно же, встреча с Николаем.

Рождественская ярмарка в Гданьске / Фото the-warsaw

Рождественские ярмарки Европы, претендующие на победу