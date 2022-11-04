Різдвяний ярмарок знову прикрасить простір Барбакану у Варшаві. Кіоски з тематичними виробами, смаколиками та ароматними напоями будуть відкриті з 26 листопада 2022 року до 6 січня 2023 року.

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Різдвяний ярмарок 2022 у Варшаві

Серед ялинок, ароматів глінтвейну та пряників на відвідувачів чекають численні атракціони. Відтак, на Староміській площі, навколо пам’ятника Русалці у Старому місті, знову буде льодова ковзанка. Там же можна буде випити теплого глінтвейну, кави чи чаю, щоб зігрітися, а також спробувати різдвяні страви.

Цього року готуватимуть страви на мангалі, продаватимуть традиційний осципек (копчений овечий сир). Для любителів закусок будуть також смажені горіхи, печені каштани, різдвяне печиво та пряники.

Графік роботи ярмарку: