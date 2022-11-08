В очікуванні Різдва Прагу вбирають в новорічні прикраси, а по всьому місту панує казкова атмосфера. Але справжнім центром свята вважають знамениті різдвяні ярмарки. Ось локації, де вони заплановані цьогоріч.

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Різдвяні ярмарки Праги 2022

Староміська площа (Staromestskské náměstí)

Коли: щодня з 26 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року

Торгові кіоски відкриті з 10:00 до 22:00, а кіоски з їжею працюють трохи довше – до 24:00. Протягом усього періоду роботи ярмарки на гостей чекає розважальна програма на великій сцені, де зазвичай відбуваються театральні постановки, концерти, виступи дитячих та фольклорних ансамблів. Для дітей підготують вертеп, демонстрацію традиційних народних ремесел, мінізоопарк, майстер-класи та спеціальну програму напередодні Дня Святого Миколая та Нового року.

Площа Республіки (náměstí Republiky)

Коли: щодня з 25 листопада по 24 грудня з 10:00 до 19:00

На ринку ви знайдете великий вибір товарів на різдвяну тематику, адвентові вінки та традиційні страви, серед яких буде празька шинка, печені каштани, глінтвейн та різдвяне печиво.

Площа Миру (náměstí Míru)

Коли: з 20 листопада до 24 грудня 2022 року щодня з 10:00 до 19:00

Просто перед костелом Святої Людмили розміститься багато кіосків з різноманітними різдвяними товарами: гілками омели, вінками, свічками, ялинковими прикрасами, солодощами, адвент-календарями тощо. Також тут зазвичай проходять майстер-класи для дітей, театральні вистави та концерти.

Празький Град (на Pražskom hrade) на площі Святого Іржі

Коли: з понеділка по четвер з 23 листопада 2022 року по 6 січня 2023 року з 9:00 до 18:00, а з п'ятниці по неділю на годину довше – до 19:00

Цей ринок пропонує якісні товари від перевірених продавців і виділяється не лише чудовим розташуванням, а й неповторною атмосферою.

Пішохідна зона біля метро "Андел"

Коли: проходитиме з 24 листопада по 24 грудня

Відвідувачі тут знайдуть широкий асортимент різдвяних товарів, виробів традиційних ремесел, сільськогосподарських продуктів та закусок. Урочисте увімкнення гірлянди на ялинці відбудеться першої неділі Адвента (27 листопада).