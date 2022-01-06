У січні українці колядують з нагоди Різдва, бо більшість громадян країни відзначають це свято 7 січня, за юліанським календарем. В Польщі у цей період теж виконують колядки, але з нагоди іншого свята – Трьох Королів (Trzech Króli) або Богоявлення, яке завжди вшановують 6 січня, адже Різдво у поляків традиційно відбувається 25 грудня.

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Що таке колядки

Колядки в розумінні різдвяних пісень поширені в християн різних обрядів. Вони, як правило, оспівують різні біблійні епізоди.

Найдавніші задокументовані колядки відомі з часів Римської імперії. Язичницьких складових у сучасних католицьких і протестантських колядок практично не залишилося.

В Україні традиція колядувати дуже розвинена. Можливо, це пов'язано з тим, що українці – нація, яка вміє та любить співати. Проте, деякі відомі в Україні пісні є не менш популярними у Польщі. Пропонуємо розглянути таку добірку.

Колядки, які виконують в Україні та Польщі

"Небо і земля" (Dzisiaj w Betlejem)

"Небо і земля" – чи не найпопулярніша в Україні колядка. Її знають і дорослі, й діти. Вперше український варіант різдвяної пісні був надрукований у 1 790 році в "Богогласнику".

Популярності в Польщі коляда набула після 1 878 року. Тоді її надрукували в пісеннику ксьондза Яна Седлецького.

"Небо і земля": дивіться відео

Dzisiaj w Betlejem: дивіться відео

"В яслах лежить" (W żłobie leży)

Колядка в Польщі появилася раніше, ніж в Україні. У польському "Богогласнику" її вперше надрукували у 1790 році. Авторство слів приписують відомому польському теологу та проповіднику Петру Скарзі. Мелодія пісні походить з коронаційного полонезу Владислава IV Вази.

Український варіант "В яслах лежить" вперше був надрукований у львівському виданні "Богогласника" у 1 850 році.

"В яслах лежить": дивіться відео

W żłobie leży: дивіться відео

"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста" (Przybieżeli do Betlejem pasterze)

Одна з найпоширеніших колядок у Польщі. Сучасного вигляду польська версія набула в XIX столітті. Її залюбки виконують у наш час. Зокрема, пісню часто співають зірки естради.

Український переклад вперше представили 1925 році.

"Во Вифлеємі днесь Марія Пречиста": дивіться відео

Przybieżeli do Betlejem pasterze: дивіться відео

"Старий рік минає, новий наступає" (A wczora z wieczora)

Колядка "Старий рік минає, новий наступає" особливо популярна на Заході України. З цією мелодією в інших регіонах ще співають "А вчора з вечора" або "Прийшла нам новина" та "Родить Діва Сина".

В Польщі найпопулярнішим варіантом є A wczora z wieczora.

"А вчора звечора": дивіться відео

A wczora z wieczora: дивіться відео