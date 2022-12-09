Бельгійська організація European Best Destination оприлюднила результати щорічного голосування за європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками. Серед 100 претендентів мандрівники з усього світу обрали 20 найкрасивіших. Загалом у голосуванні взяли участь майже 375 тисяч осіб.
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Так, переможцем цього року став Будапешт. Головний приз – широкий розголос і безкоштовна реклама, яка підіймає престиж і туристичну привабливість міста.
Найкрасивіший різдвяний ярмарок Європи – в Будапешті / Фото European Best Destinations
Найкрасивіший різдвяний ярмарок 2023 – у Будапешті
Тематичний ярмарок, який до Різдва щороку відкривають в столиці Угорщини, третій рік поспіль називають найкращим різдвяним ярмарком у Європі.
"Там, де любов бере тебе за руку" – під таким гаслом працює ярмарок Advent Basilica у Будапешті. Місцеві жителі та туристи можуть його відвідати з 18 листопада по 1 січня 2023 року.
Різдвяний ярмарок в Будапешті / Фото European Best Destinations
ТОП-20 міст Європи з найкрасивішими різдвяними ярмарками 2023
1 Будапешт (Угорщина)
Будапешт / Фото European Best Destinations
2 Гданськ (Польща)
Гданськ / Фото European Best Destinations
3 Крайова (Румунія)
Крайова / Фото European Best Destinations
4 Відень (Австрія)
Відень / Фото European Best Destinations
5 Монбельяр (Франція)
Монбельяр / Фото European Best Destinations
6 Ессен (Німеччина)
Ессен / Фото European Best Destinations
7 Валкенбург-ан-де-Ген (Нідерланди)
Валкенбург-ан-де-Ген / Фото European Best Destinations
8 Мадейра (Португалія)
Мадейра / Фото European Best Destinations
9 Говоне та Асті (Італія)
Говоне та Асті / Фото European Best Destinations
10 Мадрид (Іспанія)
Мадрид / Фото European Best Destinations
11 Брюссель (Бельгія)
Брюссель / Фото European Best Destinations
12 Трір (Німеччина)
Трір / Фото European Best Destinations
13 Единбург (Шотландія)
Единбург / Фото European Best Destinations
14 Таллінн (Естонія)
Таллінн / Фото European Best Destinations
15 Прага (Чехія)
Прага / Фото European Best Destinations
16 Дрезден (Німеччина)
Дрезден / Фото European Best Destinations
17 Манчестер (Англія)
Манчестер/ Фото European Best Destinations
18 Брюгге (Бельгія)
Брюгге / Фото European Best Destinations
19 Ротенбург-об-дер-Таубер (Німеччина)
Ротенбург-об-дер-Таубер / Фото European Best Destinations
20 Зальцбург (Австрія)
Зальцбург / Фото European Best Destinations