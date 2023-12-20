Затишне і привабливе для туристів: яке місто отримало титул різдвяної столиці Європи

Святкова атмосфера заполонила Європу – у містах засяяли ялинки, на площах встановлюють вертепи, а різдвяні ярмарки ваблять ароматами випічки, какао та глінтвейну.

Цього року титул різдвяної столиці Європи отримало чеське Брно. Традицію нагороджувати міста за святкову атмосферу започаткували ще у 2017 році. Тепер асоціація "‎Мережа різдвяних міст" обирає столицю Різдва щороку.

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Головне святкове місто Європи 2024 року

Міжнародне журі цього разу визнало Брно в Чехії кращим різдвяним містом 2024 року. Тут панує неймовірна святкова атмосфера. Архітектура міста чудово підкреслює його казковий настрій.

У своїй офіційній заяві члени журі підкреслили, що Брно – це унікальне місто для різдвяних вихідних. Воно приваблює туристів з усього світу і саме під час святкового сезону тут найбільше гостей.

У Брно бережуть культурні пам'ятки й дуже ними пишаються. А під час різдвяного сезону архітектурна краса міста підкреслюється святковими прикрасами. На вулицях з'являється яскрава ілюмінація, відкриваються ярмарки та блошині ринки, а на центральній площі з'являється сцена для виступів артистів.

Атмосфера на головній площі Брно / Фото brnodaily.com

Які ще міста відзначили за особливу різдвяну атмосферу

Асоціація присуджує дві головні нагороди щороку:

Європейська столиця Різдва (для міст із населенням понад 100 тисяч жителів) – першість віддали Брно.

Європейське місто Різдва (для міст із населенням менш як 100 тисяч жителів) – нагороду отримало місто Вотерфорд в Ірландії.

Вотерфорд похвалили за творчий підхід до міського декору – члени журі оцінили святкове освітлення вулиць та оформлення ринків.

Де бюджетно відпочити на Різдво в Європі

До речі, минулого року Європейською різдвяною столицею 2023 обрали Київ. Столицю України відзначили за демонстрацію солідарності, гуманітарних цінностей та збереження культури.

Під час різдвяних святкувань в Європі значно зростають ціни. Але можна підібрати місця, де провести зимові вихідні не за всі гроші світу.

Компанія Post Office Money визначила найбюджетніші різдвяні напрямки на цей святковий сезон. На першому місці в списку – Рига. Тут недорого коштує проживання та проїзд, хороші ціни на глінтвейн та їжу. А також є чудові різдвяні ярмарки, де можна зарядитися святковим настроєм.

Повний список найкращих міст Європи для доступного і яскравого святкування Різдва – дивіться за посиланням.