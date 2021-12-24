Ранее в польском Минздраве предупредили о пятой волне коронавируса. Повышение уровня заболеваемости в стране ожидается уже во второй половине января.

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Лимит на занятые места в храмах

Учитывая это, священники призвали верующих соблюдать коронавирусные ограничения во время праздничных служб. На пребывание в храмах распространяется лимит в 30% занятых мест, кроме вакцинированных людей. Впрочем, во Вроцлавской епархии, например, священники не будут проверять сертификаты о прививках и не требуют справок.

Верующим будут идти навстречу

Там планируют позаботиться о надлежащем аудиовизуальном сопровождении богослужений. Это позволит верующим, которые не заходят в храм, слышать все, что происходит внутри. Отец Рафал Ковальски рассказал, что некоторые из приходов хотят установить на своей территории обогреватели, чтобы людям было комфортнее находиться там в холодную погоду. Он подчеркнул, что священнослужители должны соблюдать дистанцию, носить защитные маски и дезинфицировать ряды в перерывах между службами.

Распоряжения, просьбы или приказы не заменят понимание того, что мы должны подойти к посещению храмов со здравым смыслом,

– подчеркнул отец.

И добавил, что если в церкви уже собралась толпа, то не стоит заходить внутрь. Лучше постоять на улице. "В церквях каждый должен понять такой призыв хотя бы через любовь к ближнему", – заметил священнослужитель.

Обратите внимание! Некоторые храмы увеличили количество праздничных богослужений, чтобы избежать скопления людей. Кроме этого, многие приходы транслируют богослужения в прямом эфире.

Заявление польского Минздрава

Накануне в польском Министерстве здравоохранения призвали граждан отдать предпочтение празднованиям в узком кругу семьи. "Не будем праздновать в больших группах, как мы делали это раньше: в ресторанах и гостиницах, часто вместе с чужими нам людьми", – подчеркнули там. Спикер ведомства говорил и о том, что важно вакцинироваться против коронавируса.