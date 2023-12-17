За різдвяним настроєм: де у Польщі найкращі святкові ярмарки

Різдвяно-новорічні свята вже буквально "‎на носі" і саме час обирати подарунки під ялинку для близьких. Майже у всіх великих польських містах запрацювали різдвяні ярмарки, де можна зарядитися святковим настроєм.

У Польщі різдвяні ярмарки стартують із кінця листопада. Зазвичай їх розгортають на великих площах, які прикрашає ялинка. Тут можна обрати сувеніри для рідних, поласувати смачненьким та випити гарячого глінтвейну.

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Різдвяний ярмарок у Варшаві

Столиця починає передріздвяний сезон з 24 листопада і святкує до 7 січня наступного року. Ярмарок працює в Старому Місті. Тут пропонують різні сувеніри ручної роботи, вироби з дерева, шкіри та вовни, традиційний одяг та ювелірні вироби.

На ринку працює велика ковзанка, яка сподобається і дітям, і дорослим. А біля пам'ятника Міцкевичу відбудеться конкурс різдвяних вертепів.

Зі смачненького у Варшаві можна поласувати гарячими каштанами, хлібом із салом, чебуреками, вафлями та фруктами в шоколаді. Ціни багатьом варшав'янам здалися дещо завищеними. Наприклад, глінтвейн коштує близько 30 злотих.

Різдвяний настрій у Варшаві / Фото PAP

Вроцлав і святковий гном

Ринкова площа Вроцлава розпочинає ярмарок з 24 листопада, а закінчує 7 січня. Всі ці дні на площі міста панує святкова атмосфера. Ярмарок у Вроцлаві вважають одним з найкращих в Європі. У цей час до міста стікаються туристи.

Відвідувачам тут пропонують смачні закуски: пряники, деруни, рулети, вафлі та солодощі. У центрі Вроцлава також влаштовують різноманітні мистецькі заходи, щоб розважити гостей.

Головний символ святкувань у Вроцлаві – це різдвяний гном. Відповідні сувеніри продаються тут на кожному кроці. А під час святкування Різдва на Ринковій площі з'являється той самий гном. За легендою, потрібно тричі торкнутися його капелюха, щоб здійснилися всі бажання.

Казковий ярмарок у Вроцлаві / Фото PAP

Ярмарок у центрі Кракова

Саме він є одним із найстаріших. Цього року він відкрився 24 листопада і триватиме до 1 січня. На Ринковій площі Кракова ви знайдете чимало розваг та святкових товарів. Варто звернути увагу на ялинкові прикраси ручної роботи.

А зі смачненького тут пропонують місцеві делікатеси: галицький глінтвейн та сир осципек із журавлиною.

Атмосфера Різдва у Кракові / Фото PAP

Святковий ярмарок у Гданську

Гданський різдвяний ярмарок триває з 24 листопада і до 23 грудня. Він сконцентрований навколо Таргу Веглового.

На відвідувачів тут чекатиме казкова ілюмінація, різдвяні стенди з регіональними делікатесами, виробами місцевих майстрів та прикрасами. А у вихідні дні на ярмарку виступатимуть артисти. Також гостям запропонують майстер-класи та театральні постановки.

Різдво у Гданську / Фото з фейсбуку Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

Зимова казка у Познані

Цього року ярмарок у місті розважатиме гостей з 17 листопада по 7 січня на території Міжнародних Таргів Познанських та площі Wolności. Там буде понад 70 яток із місцевими ласощами та сувенірами.

Цей ярмарок ще називають познанським Вифлеємом. Цього року тут можна буде покататися на оглядовому колесі, з якого відкривається чудовий краєвид на місто. На локації також будуть каруселі з різдвяними оленями та казковий потяг.

Ярмарок у Познані / Фото poznan.pl

Святкові ярмарки в Польщі пропонують безліч варіантів дозвілля. Залишилося лише обрати той, де ви захочете провести різдвяно-новорічні вихідні з родиною та друзями.