В Польше рождественские ярмарки стартуют с конца ноября. Обычно их разворачивают на больших площадях, которые украшает главная елка. Здесь можно выбрать сувениры для родных, полакомиться вкусненьким и выпить горячий глинтвейн.

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Рождественская ярмарка в Варшаве

Столица начинает предрождественский сезон с 24 ноября и отмечает до 7 января следующего года. Ярмарка работает в Старом Городе. Здесь предлагают разные сувениры ручной работы, изделия из дерева, кожи и шерсти, традиционную одежду и ювелирные изделия.

На рынке работает большой каток, который понравится и детям, и взрослым. А у памятника Мицкевичу состоится конкурс рождественских вертепов.

Из вкусненького в Варшаве можно полакомиться горячими каштанами, хлебом с салом, чебуреками, вафлями и фруктами в шоколаде. Цены многим варшавянам показались несколько завышенными. К примеру, глинтвейн стоит около 30 злотых.

Рождественское настроение в Варшаве / Фото PAP

Вроцлав и праздничный гном

Рыночная площадь Вроцлава начинает ярмарку с 24 ноября, а заканчивает 7 января. Все эти дни на площади города царит праздничная атмосфера. Ярмарку во Вроцлаве считают одной из лучших в Европе. В это время в город стекаются туристы.

Посетителям предлагают вкусные закуски: пряники, деруны, рулеты, вафли и сладости. В центре Вроцлава также устраивают различные мероприятия, чтобы развлечь гостей.

Главный символ празднований во Вроцлаве – это рождественский гном. Подходящие сувениры продаются здесь на каждом шагу. А во время празднования Рождества на Рыночной площади появляется тот самый гном. По легенде, нужно трижды коснуться его шляпы, чтобы исполнились все желания.

Сказочная ярмарка во Вроцлаве / Фото PAP

Ярмарка в центре Кракова

Именно она является одной из самых старых. В этом году она открылась 24 ноября и продлится до 1 января. На Рыночной площади Кракова вы найдете множество развлечений и праздничных товаров. Следует обратить внимание на елочные украшения ручной работы.

А из вкусненького здесь предлагают местные деликатесы: галицкий глинтвейн и сыр осципек с клюквой.

Атмосфера Рождества в Кракове / Фото PAP

Праздничная ярмарка в Гданьске

Гданьская рождественская ярмарка проходит с 24 ноября и до 23 декабря. Она сконцентрирована вокруг Тарга Веглового.

Посетителей здесь будет ждать сказочная иллюминация, рождественские стенды с региональными деликатесами, изделиями местных мастеров и украшениями. А в выходные дни на ярмарке выступают артисты. Гостям предлагают мастер-классы и театральные постановки.

Рождество в Гданьске / Фото из фейсбука Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

Зимняя сказка в Познани

В этом году ярмарка в городе будет развлекать гостей с 17 ноября по 7 января на территории Международных Таргов Познанских и площади Wolności. Там будет более 70 локаций с местными лакомствами и сувенирами.

Эту ярмарку еще называют познанским Вифлеемом. В этом году здесь можно будет прокатиться на смотровом колесе, с которого открывается великолепный вид на город. На локации также будут карусели с рождественскими оленями и сказочный поезд.

Ярмарка в Познани / Фото poznan.pl

Праздничные ярмарки в Польше предлагают множество вариантов досуга. Осталось только выбрать тот, где вы захотите провести рождественско-новогодние выходные с семьей и друзьями.