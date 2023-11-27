Париж запалив незвичайні різдвяні вогні: який у них секрет

Столиця Франції готується до Різдва. Єлисейські поля засвітилися яскравою ілюмінацією. Цього року Париж вирішили прикрасити особливими ‎екологічними вогнями.

До Різдва ще близько місяця, але у французькій столиці вже вирішили відкрити святковий сезон церемонією запалення вогнів на Єлисейських полях. Тепер центральна вулиця Парижа буквально сяє завдяки гірляндам, які заощаджують електроенергію.

Цікаво Де бюджетно відпочити на Різдво в Європі: рейтинг найкращих напрямків

Новітня екологічна ілюмінація

Різдвяні вогні запалила мер Парижа Анн Ідальго разом із президентом комітету Єлисейських полів Марком-Антуаном Жамі.

Він розповів, що ці вогні є особливо екологічними. Енергоспоживання ілюмінації на Єлисейських полях дорівнює енергоспоживанню однієї квартири, де мешкають 4 людини.

З 2007 року проводилась робота над скороченням використання електроенергії під час різдвяного освітлення міста. Вдалося знизити споживання на 98% шляхом зміни обладнання та процесів. Такий результат дали спеціальні світлодіодні пристрої та новітні технології підключення до мережі.

Екологічна різдвяна ілюмінація Парижа тягнеться на 4 кілометри. Цього року золоті вогні прикрасили 400 дерев на центральній вулиці. Різдвяні гірлянди на Єлисейських полях сяятимуть до січня.

Чимало європейських міст за останні роки були стурбовані невиправданою витратою електроенергії на різдвяну ілюмінацію. Минулого року в Будапешті, наприклад, встановили екологічну ялинку, яку можна було засвітити, покрутивши педалі велосипеда. Так міська влада вирішила продемонструвати жителям Будапешта, як багато енергії потрібно для створення різдвяної атмосфери.

У Празі запалять традиційні ліхтарі

Одним з улюблених святкових звичаїв у Празі є запалення різдвяних газових ліхтарів. Їх засвічують вручну за допомогою довгих жердин. Це повертає місто в атмосферу 19 століття. Цю унікальну роботу будуть виконувати ліхтарники в автентичній формі.

Побачити традиційну церемонію можна буде на Карловому мосту та Крижовницькій площі перед Різдвом – із 3 до 23 грудня, приблизно о 16:05 – 16:15. Вхід вільний.

До речі, Карлів міст у столиці Чехії – це єдиний міст у світі, який досі має газові ліхтарі.