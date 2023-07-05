Римський Пантеон запровадив плату за вхід: скільки доведеться викласти туристам

З мандрівників, які хочуть відвідати одну з найпопулярніших пам'яток Риму – Пантеон, стягуватимуть плату. Міністерство культури та Римська єпархія підписали відповідне рішення.

Пантеон запровадив плату за вхід

Плата за вхід почала діяти з початку цього тижня. З особи – 5 євро за вхідний квиток.

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Побудований у першому столітті до нашої ери, дивовижний храм із куполом є найпопулярнішим культурним об'єктом Італії. Його було перетворено на католицьку церкву в 609 році нашої ери, перейменовано на Базиліку Святої Марії та мучеників, і тут регулярно відправляється меса.

Через те, що храм щорічно проходять мільйони туристів, в Мінкульті визнали ідею з платним входом цілком логічною. Передбачається, що 70% виручених коштів підуть на технічне обслуговування, 30% відійде єпархії.

Чому Пантеон стягуватиме плату?

Міністр культури Дженнаро Санджуліано заявив, що цей крок є справою "здорового глузду". Запровадження плати за вхід відбулося через 5 років після того, як попередній уряд відклав плани почати брати з відвідувачів два євро.

Пантеон всередині / Фото UnSplash

Згідно з новим планом, відвідувачі віком до 25 років стягуватимуться за зниженою ставкою у розмірі 2 євро. Вхід буде вільним для мешканців Риму, неповнолітніх, людей, які відвідують месу, та персоналу базиліки, зокрема.