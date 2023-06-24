У Римі відкрилася нова пам'ятка для туристів

Історики кажуть, що Цезар загинув на центральній площі Ларго Арджентіна. Там було чотири храми. Збереглися від них лише руїни. Та й ті нижче за рівень вулиці.

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"Священна зона" на площі Ларго Аргентина, яку дотепер можна було оглянути лише з рівня вулиці, містить чотири храми, що датуються III століттям до нашої ери, а також залишки театру Помпея, де, як вважають, був римський диктатор зарізаний до смерті незадоволеними сенаторами в 44 році до н.е.

У культовому описі вбивства, прикрашеному Вільямом Шекспіром, присмертний лідер, як кажуть, вигукнув: "Et tu, Brute?", побачивши свого друга Брута серед його вбивць. Він був убитий незабаром після свого довічного призначення диктатором Риму.

Храми, які були побудовані на честь перемог Римської республіки над її ворогами, і театр були знову відкриті в 1927 році, коли колосальну голову та руки мармурової статуї знайшли під час робіт з відновлення частини Риму.

У Римі відкрилася нова пам'ятка для туристів / Фото Domenico Stinellis / AP​

Тепер це легендарне місце доступне для туристів

Побачити їх донедавна туристи могли лише з висоти. Але тепер можуть підійти ближче.

Проєктом розвитку визначної пам'ятки займався італійський будинок моди Bulgari під контролем римського управління культурної спадщини.

До полудня вівторка близько 100 людей пройшли через руїни, які відкриті з вівторка по неділю з 9:30 до 19:00. Квитки коштують 5 євро.

До слова, це місце також відоме тим, що тут живуть десятки бродячих котів.