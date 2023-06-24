В Риме открылся новый памятник для туристов

Историки говорят, что Цезарь погиб на центральной площади Ларго Арджентина. Там было четыре храма. Сохранились от них только развалины. Да и те ниже уровня улицы.

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"Священная зона" на площади Ларго Аргентина, до сих пор можно было осмотреть только с уровня улицы, содержит четыре храма, датируемые III веком до нашей эры, а также остатки театра Помпея, где, как считают, был римский диктатор зарезан до смерти недовольными сенаторами в 44 году до н.е.

В культовом описании убийства, украшенном Уильямом Шекспиром, предсмертный лидер, как говорится, воскликнул: "Et tu, Brute?", увидев своего друга Брута среди его убийц. Он был убит вскоре после своего пожизненного назначения диктатором Рима.

Храмы, построенные в честь побед Римской республики над ее врагами, и театр были вновь открыты в 1927 году, когда колоссальную голову и руки мраморной статуи нашли во время работ по восстановлению части Рима.

В Риме открылась новая достопримечательность для туристов / Фото Domenico Stinellis / AP

Теперь это легендарное место доступно для туристов

Увидеть их недавно туристы могли только с высоты. Но теперь могут подойти поближе.

Проектом развития достопримечательности занимался итальянский дом моды Bulgari под контролем римского управления культурного наследия.

К полудню вторника около 100 человек прошли через развалины, открытые со вторника по воскресенье с 9:30 до 19:00. Билеты стоят 5 евро.

Кстати, это место также известно тем, что здесь живут десятки бродячих кошек.