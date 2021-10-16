Риба з душком: як готують національну страву жителів Швеції

У Скандинавії доволі цікаві звичаї, які стосуються харчових продуктів. Так, популярною шведською стравою вважають сюрстремінг. Розповідаємо, у чому особливість цієї кулінарної традиції.

Якщо говорити простими словами, то сюрстремінг – це прокислий оселедець. Скуштувати таку екстремальну страву наважиться не кожен.

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Як шведи готують сюрстремінг

Сюрстремінг традиційно готують з дрібної балтійської салаки (балтійський підвид оселедця атлантичного). Рибу ловлять весною, коли починається сезон на неї.

Салаку поміщають у цукрово-соляний розсіл. Після цього риба має забродити. Під час такого процесу вона отримує дуже неприємний запах, який багатьох відштовхує від бажання спробувати сюрстремінг.

Але й на цьому процес не завершується. Приблизно за місяць до дегустації сюрстремінгу рибу поміщають у бляшані консервні банки, в яких ферментація риби триває. З часом банка навіть набуває округлішої форми.

Ласують сюрстремінгом, як правило, на вулиці через дуже сильний запах.

Попри те, що страва, на перший погляд, здається чимось гидким, ті, хто куштував її, відзначають дуже ніжний і приємний смак.

Нагадаємо, що сюрстремінг має давню історію. У XV столітті, коли шведи воювали, їм бракувало їжі у дорозі. Відомо, що у ті часи люди часто використовували сіль як консервант, що не дозволяє продуктам швидко псуватися. Однак, на всіх солі не вистачало. Тому солдати часто їли рибу, яка вже встигла прокиснути, і вона не викликала отруєння, а навіть смакувала багатьом. Так зіпсований оселедець став національною шведською стравою.