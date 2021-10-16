Если говорить простыми словами, то сюрстрёмминг – это прокислая сельдь. Попробовать такое экстремальное блюдо решится не каждый.
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Как шведы готовят сюрстрёмминг
Сюрстрёмминг традиционно готовят из мелкой балтийской салаки (балтийский подвид сельди атлантической). Рыбу ловят весной, когда начинается сезон на нее.
Салаку помещают в сахарно-соляной рассол. После этого рыба должна забродить. Во время такого процесса она получает очень неприятный запах, который многих отталкивает от желания попробовать сюрстрёмминг.
Но и на этом процесс не заканчивается. Примерно за месяц до дегустации сюрстрёмминга рыбу помещают в жестяные консервные банки, в которых ферментация рыбы продолжается. Со временем банка даже приобретает округлую форму.
Лакомятся сюрстрёммингом, как правило, на улице из-за очень сильного запаха.
Несмотря на то, что блюдо, на первый взгляд, кажется чем-то гадким, те, кто пробовал его, отмечают очень нежный и приятный вкус.