Информацию подтвердил королевский дом Нидерландов.

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Так, король Нидерландов Виллем-Александр решил приобщиться к доброму делу и принять у себя украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Беженцев разместят на территории одного из королевских дворцов.

По примеру бельгийской королевской семьи король Виллем-Александр примет украинских беженцев. Они будут размещены в здании у дворца Гет-Лоо в Апелдорне, – говорится в сообщении.



Замок короля Нидерландов / Фото destentor



Резиденция Виллема-Александра / Фото wikipedia

Что известно о временном убежище от нидерландского короля

Украинцы будут жить в охотничьем домике. Он расположен у дворца в Апелдорне. Там могут проживать от 6 до 8 семей (20 – 30 человек). А заселять беженцев начнут с середины апреля.

Замок XV века на востоке Нидерландов является Национальным музеем и сейчас находится на реконструкции. Открытие музея запланировано на середину мая. А дом, где будут жить украинские беженцы, расположен в задней части дворцового парка. Он закрыт от публики, а королевская семья использует его как частную резиденцию.