Щоб сформувати рейтинг найпопулярніших міст світу, проаналізували пошукові запити Google за рік. Результати – неабияк здивували. Цікаво, що у першу десятку потрапили винятково європейські міста.
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Які міста – найбільш переповнені туристами
Найбільше "щастить" Італії. Загалом до рейтингу увійшло чотири міста країни, а одне з них ще й очолило його. Окрім того, у список потрапив острів Родос.
Загалом рейтинг виглядає так:
- Рим (Італія).
- Лісабон (Португалія).
- Берлін (Німеччина).
- Мілан (Італія).
- Венеція (Італія).
- Париж (Франція).
- Острів Родос (Греція).
- Афіни (Греція).
- Ніцца (Франція).
- Флоренція (Італія).
Тим часом серед міст, розташованих на інших контитентах, найбільше туристів цікавить Орландо, розташоване у Флориді.
Варто зауважити, що Рим також очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи. Місцеві мешканці зізнаються, що не почуваються у безпеці на вулицях міста після заходу сонця. Менше як 40% римлян дозволяють собі ввечері вільно гуляти Римом.
Рим – найбільш переповнене туристами місто світу / Unsplash
Прогнозують, що у 2025 році кількість туристів, які прибувають до Риму, лише збільшиться. Це пов'язано з тим, що місто готується до Римо-католицького Святого року.
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