Щоб сформувати рейтинг найпопулярніших міст світу, проаналізували пошукові запити Google за рік. Результати – неабияк здивували. Цікаво, що у першу десятку потрапили винятково європейські міста.

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Які міста – найбільш переповнені туристами

Найбільше "щастить" Італії. Загалом до рейтингу увійшло чотири міста країни, а одне з них ще й очолило його. Окрім того, у список потрапив острів Родос.

Загалом рейтинг виглядає так:

Рим (Італія).

Лісабон (Португалія).

Берлін (Німеччина).

Мілан (Італія).

Венеція (Італія).

Париж (Франція).

Острів Родос (Греція).

Афіни (Греція).

Ніцца (Франція).

Флоренція (Італія).

Тим часом серед міст, розташованих на інших контитентах, найбільше туристів цікавить Орландо, розташоване у Флориді.

Варто зауважити, що Рим також очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи. Місцеві мешканці зізнаються, що не почуваються у безпеці на вулицях міста після заходу сонця. Менше як 40% римлян дозволяють собі ввечері вільно гуляти Римом.



Рим – найбільш переповнене туристами місто світу / Unsplash

Прогнозують, що у 2025 році кількість туристів, які прибувають до Риму, лише збільшиться. Це пов'язано з тим, що місто готується до Римо-католицького Святого року.

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