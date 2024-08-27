Щоб сформувати рейтинг найпопулярніших міст світу, проаналізували пошукові запити Google за рік. Результати – неабияк здивували. Цікаво, що у першу десятку потрапили винятково європейські міста.

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Які міста – найбільш переповнені туристами

Найбільше "щастить" Італії. Загалом до рейтингу увійшло чотири міста країни, а одне з них ще й очолило його. Окрім того, у список потрапив острів Родос.

Загалом рейтинг виглядає так:

  • Рим (Італія).
  • Лісабон (Португалія).
  • Берлін (Німеччина).
  • Мілан (Італія).
  • Венеція (Італія).
  • Париж (Франція).
  • Острів Родос (Греція).
  • Афіни (Греція).
  • Ніцца (Франція).
  • Флоренція (Італія).

Тим часом серед міст, розташованих на інших контитентах, найбільше туристів цікавить Орландо, розташоване у Флориді.

Варто зауважити, що Рим також очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи. Місцеві мешканці зізнаються, що не почуваються у безпеці на вулицях міста після заходу сонця. Менше як 40% римлян дозволяють собі ввечері вільно гуляти Римом.

Рим визнали найбільш переповненим містом
Рим – найбільш переповнене туристами місто світу / Unsplash

Прогнозують, що у 2025 році кількість туристів, які прибувають до Риму, лише збільшиться. Це пов'язано з тим, що місто готується до Римо-католицького Святого року.

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