Чтобы сформировать рейтинг самых популярных городов мира, проанализировали поисковые запросы Google за год. Результаты – изрядно удивили. Интересно, что в первую десятку попали исключительно европейские города.

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Какие города – наиболее переполнены туристами

Больше всего "везет" Италии. Всего в рейтинг вошло четыре города страны, а один из них еще и возглавил его. Кроме того, в список попал остров Родос.

В целом рейтинг выглядит так:

Рим (Италия).

Лиссабон (Португалия).

Берлин (Германия).

Милан (Италия).

Венеция (Италия).

Париж (Франция).

Остров Родос (Греция).

Афины (Греция).

Ницца (Франция).

Флоренция (Италия).

Между тем среди городов, расположенных на других контитентах, больше всего туристов интересует Орландо, расположенный во Флориде.

Стоит заметить, что Рим также возглавил рейтинг самых опасных городов Европы. Местные жители признаются, что не чувствуют себя в безопасности на улицах города после захода солнца. Менее 40% римлян позволяют себе вечером свободно гулять по Риму.



Рим – самый переполненный туристами город мира / Unsplash

Прогнозируют, что в 2025 году количество туристов, прибывающих в Рим, только увеличится. Это связано с тем, что город готовится к Римско-католическому Святому году.

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