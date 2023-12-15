На первом месте в этот раз оказался паспорт Испании. Именно этот документ признали самым сильным в мире по состоянию на данный момент.
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Какие возможности у владельцев испанского паспорта
Именно обладатели испанского документа могут путешествовать без паспорта в 43 страны, без визы — в 106, а только с электронным разрешением — в 11 стран мира.
Традиционная виза требуется гражданам Испании только для поездок в 18 стран из примерно 200.
Сразу за испанским паспортом в рейтинге идет сингапурский. Именно он был лидером списка самых сильных документов, когда индекс обновляли в прошлый раз. На третьей позиции – паспорт Германии.
Первая десятка сильнейших паспортов выглядит так:
- Испания;
- Сингапур;
- Германия;
- Италия;
- Франция;
- Нидерланды;
- Финляндия;
- Швеция;
- Норвегия;
- Дания.
Украинский паспорт в этом исследовании разместился на 62 месте. А на последней 199-й позиции – паспорт Сомали.
Паспорт Украины на 62 месте в списке лучших / Фото Shutterstock
Комментируя новый рейтинг паспортов, Дион Пллана, аналитик Global Travel Trends, говорит, что европейские паспорта, в частности, документы стран ЕС и Шенгенской зоны, не зря попали на верхушку списка.
Сила паспортов ЕС и Шенгенской зоны бесспорна и не имеет себе равных. В первых 40 позициях индекса только девять паспортов не являются европейскими,
– подчеркнула она.
Всего в списке 199 стран. Силу документа определяют по возможности путешествовать без виз, с электронной визой или вообще без паспорта. По факту этот рейтинг показывает уровень свободы передвижения граждан разных стран.
Полный рейтинг сильнейших паспортов в мире ищите по этой ссылке.