Рейтинг найдешевших супермаркетів Польщі: які мережі очолюють список

Центральне статистичне управління Польщі дослідило ціни на продукти у різних мережевих супермаркетах Польщі. Це дозволило скласти рейтинг найдешевших торгових точок країни.

Хоча рівень інфляції у Польщі продовжує поступово зростати, ціни на продукти лише знижуються. Це спричинено високою конкуренцією мережевих супермаркетів, які намагаються привернути увагу споживачів до свого бренду після нищівного впливу пандемії COVID-19.

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Ціни на споживчі товари та послуги у Польщі станом на травень 2021 року зросли на 4,7%. Разом з тим, вартість продуктового кошика в середньому знизилась на 4,9%.

Рейтинг найдешевших супермаркетів Польщі:

Auchan. Biedronka. Lidl. Carrefour. Kaufland. E.Leclerc. Intermarche.

Додамо, що Auchan стає найдешевшою мережею Польщі вже протягом кількох місяців. Найдорожчим супермаркетом у липні став e-grocery, де ціна продуктового кошика склала 230,02 злотих. Аналогічний набір продуктів у мережі Biedronka коштує 226,29 злотих, а в Auchan – 210 злотих.