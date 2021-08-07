Хоча рівень інфляції у Польщі продовжує поступово зростати, ціни на продукти лише знижуються. Це спричинено високою конкуренцією мережевих супермаркетів, які намагаються привернути увагу споживачів до свого бренду після нищівного впливу пандемії COVID-19.
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Ціни на споживчі товари та послуги у Польщі станом на травень 2021 року зросли на 4,7%. Разом з тим, вартість продуктового кошика в середньому знизилась на 4,9%.
Рейтинг найдешевших супермаркетів Польщі:
- Auchan.
- Biedronka.
- Lidl.
- Carrefour.
- Kaufland.
- E.Leclerc.
- Intermarche.
Додамо, що Auchan стає найдешевшою мережею Польщі вже протягом кількох місяців. Найдорожчим супермаркетом у липні став e-grocery, де ціна продуктового кошика склала 230,02 злотих. Аналогічний набір продуктів у мережі Biedronka коштує 226,29 злотих, а в Auchan – 210 злотих.