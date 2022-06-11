Рейтинг найдешевших продуктових магазинів у Варшаві: де вигідно закуповуватися

11 червня 2022 , 12:50
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Джерело:

Warszawa Nasze Miasto

У Польщі доволі багато супермаркетів різних брендів. Але попри приблизно однаковий вибір товарів, ціни в них все ж відрізняються. Аналітики визначили найдешевшу мережу магазинів в польській столиці.

Йдеться насамперед про продуктові супермаркети, яких у Варшаві чимало на будь-який смак та гаманець. І польські аналітики вирішили з'ясувати, скільки доведеться заплатити за кошик з однаковим набором товарів в найпопулярніших магазинах столиці. Тож читайте далі, де йти на закупи найвигідніше.

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Спойлер! Різниця між першим і останнім місцем в рейтингу супермаркетів становить понад 50 злотих.

Вартість базового кошика у різних польських торгових мережах

  • Auchan: 306 злотих
  • Biedronka: 319 злотих
  • Kaufland: 328 злотих
  • Aldi: 331 злотий
  • Carrefour: 335 злотих
  • Lidl: 337 злотих
  • Dino: 339 злотих
  • Netto: 341 злотих
  • E.Leclerc: 347 злотих
  • Stokrotka: 356 злотих

Як створювався рейтинг

Автори звіту створили кошик із 50 найпопулярніших продуктів найпопулярнішої ваги. Потім порівняли свої ціни в столичних магазинах. Які товари купували в рамках експерименту:

  • Хліб
  • Алкоголь
  • Цукерки та різні солодощі
  • Жирні продукти
  • Молочні продукти
  • Закуски
  • Напої
  • Крупи
  • М'ясо, нарізка, риба
  • Фрукти
  • Овочі
  • Домашня хімія

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Автор: Назарій Сорока