Речь идет прежде всего о продуктовых супермаркетах, которых в Варшаве немало на любой вкус и кошелек. И польские аналитики решили выяснить, сколько придется заплатить за корзину с одинаковым набором товаров в популярнейших магазинах столицы. Так что читайте дальше, где идти на закупки выгоднее всего.

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Спойлер! Разница между первым и последним местом в рейтинге супермаркетов составляет более 50 злотых.

Стоимость базовой корзины в разных польских торговых сетях

Auchan: 306 злотых

Biedronka: 319 злотых

Kaufland: 328 злотых

Aldi: 331 злотий

Carrefour: 335 злотых

Lidl: 337 злотых

Dino: 339 злотых

Netto: 341 злотых

E.Leclerc: 347 злотых

Stokrotka: 356 злотых

Как создавался рейтинг

Авторы отчета создали корзину из 50 самых популярных продуктов самого популярного веса. Затем сравнили свои цены в столичных магазинах. Какие товары покупали в рамках эксперимента:

Хлеб

Алкоголь

Конфеты и разные сладости

Жирные продукты

Молочные продукты

Закуски

Напитки

Крупы

Мясо, нарезка, рыба

Фрукты

Овощи

Домашняя химия