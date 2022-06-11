Йдеться насамперед про продуктові супермаркети, яких у Варшаві чимало на будь-який смак та гаманець. І польські аналітики вирішили з'ясувати, скільки доведеться заплатити за кошик з однаковим набором товарів в найпопулярніших магазинах столиці. Тож читайте далі, де йти на закупи найвигідніше.

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Спойлер! Різниця між першим і останнім місцем в рейтингу супермаркетів становить понад 50 злотих.

Вартість базового кошика у різних польських торгових мережах

Auchan: 306 злотих

Biedronka: 319 злотих

Kaufland: 328 злотих

Aldi: 331 злотий

Carrefour: 335 злотих

Lidl: 337 злотих

Dino: 339 злотих

Netto: 341 злотих

E.Leclerc: 347 злотих

Stokrotka: 356 злотих

Як створювався рейтинг

Автори звіту створили кошик із 50 найпопулярніших продуктів найпопулярнішої ваги. Потім порівняли свої ціни в столичних магазинах. Які товари купували в рамках експерименту:

Хліб

Алкоголь

Цукерки та різні солодощі

Жирні продукти

Молочні продукти

Закуски

Напої

Крупи

М'ясо, нарізка, риба

Фрукти

Овочі

Домашня хімія

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