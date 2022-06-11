Йдеться насамперед про продуктові супермаркети, яких у Варшаві чимало на будь-який смак та гаманець. І польські аналітики вирішили з'ясувати, скільки доведеться заплатити за кошик з однаковим набором товарів в найпопулярніших магазинах столиці. Тож читайте далі, де йти на закупи найвигідніше.
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Вартість базового кошика у різних польських торгових мережах
- Auchan: 306 злотих
- Biedronka: 319 злотих
- Kaufland: 328 злотих
- Aldi: 331 злотий
- Carrefour: 335 злотих
- Lidl: 337 злотих
- Dino: 339 злотих
- Netto: 341 злотих
- E.Leclerc: 347 злотих
- Stokrotka: 356 злотих
Як створювався рейтинг
Автори звіту створили кошик із 50 найпопулярніших продуктів найпопулярнішої ваги. Потім порівняли свої ціни в столичних магазинах. Які товари купували в рамках експерименту:
- Хліб
- Алкоголь
- Цукерки та різні солодощі
- Жирні продукти
- Молочні продукти
- Закуски
- Напої
- Крупи
- М'ясо, нарізка, риба
- Фрукти
- Овочі
- Домашня хімія
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