Золотий рейтинг: у яких країнах світу – найбільше мільярдерів

У Forbes опублікували "золотий рейтинг" 2024 року: у яких країнах світу – найбільше мільярдерів. Варто зауважити, що наразі їх у світі 2781. Це – рекордний показник.

У 2024 році мільярдери походять з 78 країн світу. До "старожилів" у рейтингу несподівано додався Люксембург. Крихітна країна тепер має мільярдера – Майкла Ганса – власника Supreme Group.

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У яких країнах світу найбільше мільярдерів

На першій позиції США – станом на 2024 рік там мешкає 813 мільярдерів. Їхній капітал загалом оцінюють у 5,7 трильйона доларів. Варто зауважити, що упродовж року кількість мільярдерів суттєво зросла. Ще у 2023 році у Штатах їх було 735.

Друге місце за кількістю мільярдерів обіймає Китай. Водночас упродовж року їхня кількість знизилася. У 2024 році їх всього 406 (у 2023 році було 495).

На третьому місці – Індія. На території країни мешкають 200 мільярдерів. Раніше їх було лише 169.

На четвертій позиції – Німеччина. Там зафіксували 132 мільярдери. На п'ятій – на жаль, Росія. Водночас, зважаючи, що економіка країни переживає крах, найближчим часом їхня кількість може стрімко зменшитися.

Також до рейтингу увійшли: Італія, Канада, Бразилія, Гонконг, Велика Британія.

Варто зауважити, що рейтинг створюють щороку. Водночас найчастіше до нього входять одні й ті самі країни. Станом на 2024 рік у двадцятці найбагатших людей світу – 14 громадян США. Однак очолив рейтинг француз Бернар Арно. Його статки оцінюють у 233 мільярди доларів. Зокрема, Арно належать бренди Louis Vuitton, Fendi, Givenchy.