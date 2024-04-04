Серед найпопулярніших країн для відпочинку залишаються Італія, Греція, Хорватія, Іспанія. Деякі курорти в очікуванні мільйонів мандрівників запроваджують не лише туристичний податок, але й низку обмежень.

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Які курорти – найпрестижніші у 2024 році

Найпрестижнішим курортом у 2024 році мандрівники обрали хорватське місто Цавтат. Воно розташоване лише за 15 кілометрів від Дубровника, який вважається одним з найвідвідуваніших у світі (на 1 місцевого жителя припадає 36 туристів).

Цавтат заснований понад 2 тисячі років тому й поєднав у собі красу різноманітних древніх культур. Місто розташоване у регіоні Конавлє, відомому як "хорватська Тоскана". З року в рік його називають найкрасивішою бухтою Європи й порівнюють з французьким Сен-Тропе.



Цавтат називають найкрасивішою бухтою Європи / Unsplash

Варто зауважити, що Цавтат – набагато менше рекламують, аніж той же Дубровник або Спліт. Водночас сюди щороку приїжджають тисячі туристів з різних куточків світу. Місто має дуже добре розвинуту туристичну інфраструктуру й славиться своїми кафе та ресторанами. Водночас зауважують, що відпочинок у Цавтаті – доволі спокійний. Шанувальникам гамірливих вечірок варто обрати інший маршрут.

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