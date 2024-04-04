В 2024 году миллиардеры происходят из 78 стран мира. К "старожилам" в рейтинге неожиданно добавился Люксембург. В крошечной стране теперь есть миллиардер – Майкл Ганс – владелец Supreme Group.

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В каких странах мира больше всего миллиардеров

На первой позиции США – по состоянию на 2024 год там проживает 813 миллиардеров. Их капитал в целом оценивают в 5,7 триллиона долларов. Стоит заметить, что в течение года количество миллиардеров существенно возросло. Еще в 2023 году в Штатах их было 735.

Второе место по количеству миллиардеров занимает Китай. В то же время в течение года их количество снизилось. В 2024 году их всего 406 (в 2023 году было 495).

На третьем месте – Индия. На территории страны проживают 200 миллиардеров. Ранее их было всего 169.

На четвертой позиции – Германия. Там зафиксировали 132 миллиардера. На пятой – к сожалению, Россия. В то же время, учитывая, что экономика страны переживает крах, в ближайшее время их количество может стремительно уменьшиться.

Также в рейтинг вошли: Италия, Канада, Бразилия, Гонконг, Великобритания.

Стоит заметить, что рейтинг создают ежегодно. В то же время чаще всего в него входят одни и те же страны. По состоянию на 2024 год в двадцатке самых богатых людей мира – 14 граждан США. Однако возглавил рейтинг француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в 233 миллиарда долларов. В частности, Арно принадлежат бренды Louis Vuitton, Fendi, Givenchy.